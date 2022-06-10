Петербургские автобусы поедут по измененным маршрутам 11 и 12 июня из-за марафона

В субботу, 11 июня, в Петербурге состоится марафон «Белые ночи». Участники на дистанции 10 километров стартуют в 22:00, а на полной марафонской дистанции — на час позже. Из-за ограничений в центре города отправлять в объезд придется автобусом маршрутов № 1, 3, 7, 22, 24, 27, 46, 49, 54, 74, 128, 136.

Трамвай №36 в Петербурге накануне задержался по другой причине. Как пишет «МК в Питере», состав экстренно остановили, когда в него вошел подросток с пистолетом в руках.

Ограничения движения транспорта в центре Петербурга продолжатся и в воскресенье, 12 июня. В пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс» уточнили, что причиной воскресных ограничений станет концерт «Ода Петру Великому», который состоится у стен Михайловского замка.