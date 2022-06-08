В Петербурге выпустили «Подорожники» с изображением Петра I

Ограниченную серию проездных карт "Подорожник", которые посвящены 350-летию со дня рождения основателя город Петра I, выпустили в Петербурге. Уже 9 июня они поступят в продажу. Об этом сообщает пресс-служба «Организатора перевозок».

Разработчики дизайна новых карт вдохновлялись знаковыми достижениями Петра I - основанием морского флота России и основанием Петербурга. "Подорожники" с изображением императора можно будет купить в офисах и киосках СПб ГКУ «Организатор перевозок». Также их можно будет приобрести на станциях петербургского метрополитена. Их можно будет купить уже начиная с 9 июня.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что концерт «Ода Петру Великому» пройдет у стен Михайловского замка. Мероприятие пройдет в честь 350-летия со дня рождения Петра I. Для гостей сыграют фрагменты всемирно известных произведений Модеста Мусорскго, Петра Чайковскго, Андрея Петрова