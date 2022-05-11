Съезд ЗСД в сторону Пулково закрывали в ночь на 11 мая

Съезд ЗСД в сторону Пулково закрывали на четыре часа в ночь на среду, 11 мая. Информацию об этом публиковали в телеграм-канале ЗСД.

С 01:00 до 05:00 съезд был закрыт. Съехать с платной магистрали на КАД можно было тлько в сторону Таллинского шоссе. Перекрытия вводили из-за работ по замене деформационного шва. Также с 23:00 7 мая по 07:00 16 мая закрыди левую полосу из двух имеющихся.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что разворотную петлю перекроют на развязке КАД с Приморским шоссе. Ремонт будет длиться до 24 мая. Работы будут проводить круглосуточно в две смены.