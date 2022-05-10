Разворотную петлю перекроют на развязке КАД с Приморским шоссе

На Приморском шоссе около Кольцевой автодороги Петербурга с 10 мая на время ремонта перекроют разворотную петлю. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Рабочие будут проводить замену деформационного шва. Ремонт будет длиться до 24 мая. Работы будут проводить круглосуточно в две смены.

Отмечается, что съезд №3 развязки КАД с Приморским шоссе будет свободным для проезда. По информации телеканала "Санкт-Петербург", также не затронут движение по шоссе от станции метро "Беговая" в сторону Сестрорецка.