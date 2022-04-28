35 новых низкопольных автобусов закупят в Петербурге

Аукцион на покупку 35 двухсекционных дизельных автобусов объявил ГУП "Пассажиравтотранс". Начальная цена контракта составляет 1,1 млрд рублей. Соответствующая документация опубликована сегодня, 28 апреля.

Каждый автобус должен быть вместимостью не менее 150 человек. Поставку должны сделать не ранбше 15 ноября 2022 года. Стоит отметить, что ранее предприятие выбрало поставщика на 48 автобусов на компримированном газе.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что график работы общественного транспорта на майские праздники опубликовал комитет по транспорту Петербурга. С 29 апреля по 10 мая городской общественный транспорт будет работать по особому режиму.