Стал известен график работы транспорта на майские в Петербурге

График работы общественного транспорта на майские праздники опубликовал комитет по транспорту Петербурга.

Так, с 29 апреля по 10 мая городской общественный транспорт будет работать по особому режиму. 29 и 30 апреля будет работа в привычном режиме, а 1, 2 и 3 мая транспорт будет работать по графику воскресенья. 4 и 5 мая работа будет осуществляться по графику будних дней. 6 и 7 мая общественный транспорт будет ходить в обычном режиме, а 8,9 и 10 мая по графику воскресенья.

30 апреля, 1 и 2 мая пригородные электропоезда будут курсировать по графику субботы, 3 мая по графику воскресенья, а 7,8 и 9 мая по графику субботы.

Расписание электричек можно посмотреть на сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании.