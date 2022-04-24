На майские на внешнем кольце КАД перекроют две полосы

На участке с 38-го по 33-й километр внешнего кольца КАД между развязкой с Шафировским проспектом и трассой Петербург - Матокса перекроют две полосы движения. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничения вводят с 30 апреля по 9 мая. На второй полосе в это время будут устранять колейность, из-за чего перекроют и первую. На оставшихся полосах скорость движения ограничат до 50 километров в час.

Для безопасности водителей там установят временные дорожные знаки, световую сигнализацию и водоналивные барьеры. На табло выведут информацию о перекрытии.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что КАД между Мурманским и Колтушским шоссе сузят из-за ремонта.