  • 24 Апрель 2022
USD 23.04.2022 73.5050 -1.4940
USD ММВБ 00:05 75.0011  
EUR 23.04.2022 80.0249 -1.1990
EUR ММВБ 00:05 80.9037  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

На майские на внешнем кольце КАД перекроют две полосы

Автор:


© Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Темы дня

На участке с 38-го по 33-й километр внешнего кольца КАД между развязкой с Шафировским проспектом и трассой Петербург - Матокса перекроют две полосы движения. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничения вводят с 30 апреля по 9 мая. На второй полосе в это время будут устранять колейность, из-за чего перекроют и первую. На оставшихся полосах скорость движения ограничат до 50 километров в час.

Для безопасности водителей там установят временные дорожные знаки, световую сигнализацию и водоналивные барьеры. На табло выведут информацию о перекрытии.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что КАД между Мурманским и Колтушским шоссе сузят из-за ремонта.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Дороги

    Лучшее в Петербурге

    В Петербурге инструктор по стрельбе получил ранение

    читать далее →

    Бурляев заявил, что Россия способна ответить на уход Голливуда из проката

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    21.04.22
    Липосакция подбородка: преимущества и особенности процедуры
    14.04.22
    Преимущества гидродинамической очистки канализационной системы
    05.04.22
    20 апреля в Санкт-Петербурге состоится конференция «Легализация параллельного импорта. Последствия для отраслей»
    31.03.22
    ЛОЭСК напоминает о мерах безопасности в период весеннего паводка
    29.03.22
    В Петербурге пройдет онлайн-эфир «Умный город: технологии будущего»
    28.03.22
    Что представляет собой квантифероновый тест и для чего он необходим
    18.03.22
    Регистрация компании на Мадейре: юридические аспекты
    15.03.22
    Безграничные путешествия с компанией «Клуб Приключений»

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram