КАД между Мурманским и Колтушским шоссе сузят из-за ремонта

В конце апреля - начале мая на востоке КАД ограничат движение на участке внешнего кольца для устранения колейности. На неделю перекорют две полосы между развязками с Мурманским и Колтушским шоссе.

На участке с 51-го по 44-й километр внешнего кольца КАД с 25 апреля по 3 мая будут закрыты для движения первая и вторая полосы. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Отмечается, что на этот же срок на третьей и четвертой полосах введут ограничение скорости до 50 км/ч. Работы по устранению колеи на второй полосе будут вести ООО "Техносфера Инжиниринг".

Таже данные работы ограничат движение на внешнем кольце между Выборгским шоссе и Парашютной улицей с 15 по 22 апреля, с 21 апреля по 3 мая на внешнем кольце между развязками с ММПК "Бронка" и Гостилицким шоссе.