До 31 июня ограничат вход в вестибюль станции «Улица Дыбенко»

Режим работы станции метро "Улица Дыбенко" изменится в связи с капитальным ремонтом эскалатора. Об этом сообщает ГУП "Петербургский метрополитен".

С 25 апреля по 31 июня будет ограничен вход в вестибюль с 07:40 до 09:00 по рабочим дням. Указанный интервал времени ограничения работы при необходимости может быть скорректирован. В сообщении предприятия говорится, что все будет зависеть от фактического пассажиропотока.

В связи с этими изменениями пассажиров просят заранее планировать маршрут поездок.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что из-за низкой востребованности в Петербурге отказались от "Невского маршрута".