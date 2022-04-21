Из-за низкой востребованности в Петербурге отказались от "Невского маршрута"

В Петербурге решили отказаться от водного "Невского маршрута", который связывал в городе шесть причалов. Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.

Маршрут функционировал в прошлом году с 7 августа по 19 сентября. Судовладельцы понесли сильные убытки из-за того, что маршрут оказался востребован лишь среди туристов и только в теплые сухие дни.

На маршруте не удалось добиться самоокупаемости. В комитете уточнили, что не удалось удержаться на плаву и самим операторам. Проект обанкротил всех судоходные компании-участников.

Кроме того, в комитете уточнили, что в Петербурге не собираются возобновлять работу проекта "Аквабус", который правительство реализовывало с 2008 по 2015 годы.

Напомним, что "Невский маршрут" запустили в августе прошлого года. Все шесть его остановок находились в центре города. С интервалом в полчаса теплоходы возили пассажиров за 100 рублей до ближайшей остановки, а за 700 по всему маршруту.