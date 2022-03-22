В Петербурге уже продают корюшку

В Петербурге уже стартовал сезон корюшки. Как сообщает «Фонтанка», сейчас лотки самой весенней петербургской рыбой есть на Мальцевском и Кузнечном рынках, а также у станции метро «Гражданский проспект» и «Удельная».

Продавец в Центральном районе Петербурга рассказал изданию, что первую корюшку в город привезли еще около двух-трех недель назад. Тогда за килограмм весеннего деликатеса просили по 1900 рублей. Сейчас стоимость снизилась до 1500 рублей.

В Калининском районе корюшка обойдется гурманам существенно дешевле. Стоимость варьируется с учетом размера рыбы и составляет от 299 до 499 рублей. На причале на Октябрьской набережной, 70, где традиционно продают свежевыловленную корюшку, палаток пока нет. Не обнаружилась рыба и в ассортименте лотков возле станции метро «Приморская». Продавец отметил, что привести рыбный деликатес могут как завтра, так и через несколько недель — всё зависит от улова.