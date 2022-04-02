Эксперт рассказал, что влияет на цену корюшки

Цена корюшки зависит от спроса и объема улова, и не зависит от курса валют. Владелец рыбного отдела Самир Салманов в беседе назвал основные факторы, влияющие на цену самой весенней петербургской рыбы — корюшки. Об этом сообщает Piter.tv.

Представленная в настоящее время на прилавках петербургских магазинах корюшка является прошлогодней размороженной. Свежая рыба появится в апреле, когда Нева полностью освободится ото льда и рыбаки смогут начать промысел.

Отмечается, что на рынке торговли корюшкой отсутствует конкуренция. Покупателей здесь привлекают в основном скидками.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что самую дешевую корюшку можно найти на рынках в спальных районах города. Цена на рыбу начинается от 350 рублей за килограмм.