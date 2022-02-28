Смольный рассказал, когда в Петербурге начнётся весенняя уборка: горожане боятся вместо снежных завалов получить песчаные бури

Дорожные службы Петербурга с начала зимы вывезли с городских улиц более 3,5 млн кубометров снежных масс и наледи. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

Отмечается, что в этом году рекорд по количеству убранного снега зимой не был побит. Снежными за а последние 10 лет считаются 2018—2019 года. За последнюю неделя февраля 2022 годана утилизацию было отправлено 220 тысяч кубометров.

Заниматься мойкой городских улиц, как и прежде, коммунальные службы будут только после того, как в Северной столице установится стабильная плюсовая температура. Чаще всего это происходит в конце марта или начале апреля.

На сегодняшний день на улицах города работают 907 единиц техники и 1191 работник коммунальных служб. Они посыпают дороги противогололёдными материалами. Также 213 машин и 790 специалистов выделены на приведение в порядок садов, парков и скверов.

Снег стал проблемой для петербуржцев с первых чисел декабря 2021 года. Губернатор Александр Беглов обещал разобраться со снежным коллапсом, а воз и ныне там. По итогу горожанам всю зиму приходилось ходить по погруженным в сугробы тротуарам и дорогам. Петербуржцы ломали ноги на льду, а машины экстренных служб порой не могли добраться до тех, кто зове тна помощь из-за сугробов. Ранее пожарная машина застряла в снежной каше и не смогла вовремя приехать на вызов. Пожарных ждали на Тихоокеанской улице в поселке Парголово. Машине помощь неравнодушные местные жители и автомобилисты.

Смольный уже рассказывает о планах весенней уборки, хотя не до конца разобрался с зимой. Неубранные коммунальщиками сугробы начали таять, видимо, петербуржцы скоро столкнутся с песчаными бурями и горами мусора на каждом шагу. На фоне такой ситуации зимняя плохая уборка покажется не такой уж и страшной.