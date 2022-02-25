Ехавшая на вызов пожарная машина застряла в снегу в Парголово

Зима в Петербурге подходит к концу, но снежная проблема все еще стоит остро. В Парголово пожарных вызвали по адресу: Тихорецкая улица д. 1 к.1. Однако приехать на вызов вовремя сотрудники службы не смогли — помешал неубранный снег, в котором застряла машина.

Как сообщает 78.ru, вызволит автомобиль из снежного плена пожарным помогали прохожие. Для этого пришлось сливать в канализационный люк воду, которая была в машине. Вызов оказался ложным.

Ситуации, когда машины экстренных служб не могут проехать по адресу вызова в Петербурге случались и ранее. Так, в переулке Каховского в снегу застряла машина скорой помощи. Как и пожарным, медикам в итоге помогли местные жители. Они рассказали, что за всю зиму проезжую часть в переулке очистили от снега всего один раз.

Снежный коллапс похоже не планирует покидать Петербург с приходом календарной весны. Ранее губернатор Александр Беглов пообещал взять уборку под контроль и создать собственную инфраструктуру, которая поможет решить эту проблему. Однако конкретные даты её появления не озвучены. Пока ситуация в городе остается неизменной. К счастью для петербуржцев, на дворе конец февраля, поэтому к решению проблемы сугробов совсем скоро подключится весна.