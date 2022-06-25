В «Зенит» из «Сочи» перейдет футболист Кассьерра: стороны уже договорились

Петербургский клуб «Зенит» договорился с «Сочи» о переходе 25-летнего колумбийца Матео Кассьерры в свой клуб.

Контракт на три года с возможностью продления с иностранным футболистом планируют подписать в ближайшее время. По такой же схеме был заключён контракт с другим новичком петербуржцев — Зелимханом Бакаевым, сообщает Мойка78.

Согласно данным экспертов, за игрока сине-бело-голубым придется отдать 4,5 млн евро.

Отметим, что в минувшем сезоне Кассьерра провёл 23 матча в чемпионате России. На его счету 14 голов и шесть голевых передач. Контракт с «Сочи» у иностранного футболиста заключен до 30 июня 2023 года.

Ранее Санкт-петербург.ру сообщал, что контракт с петербургским футбольным клубом "Зенит" продлил вратарь Михаил Кержаков. Новое соглашение голкипера с клубом рассчитано на один сезон - до лета следующего года. После подписания контракта Кержаков рассказал, что очень рад тому, что остается в любимом клубе и будет делать все, чтобы завоевать вторую звезду.