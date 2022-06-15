На один сезон «Зенит» продлил контракт с Кержаковым

Контракт с петербургским футбольным клубом "Зенит" продлил вратарь Михаил Кержаков. Об этом сообщается в телеграм-канале действующиъ чемпионов России по футболу.

Новое соглашение голкипера с клубом рассчитано на один сезон - до лета следующего года.

После подписания контракта Кержаков рассказал, что очень рад тому, что остается в любимом клубе и будет делать все, чтобы завоевать вторую звезду.

Кержаков является воспитанником "Зенита" и находится в системе клуба с 2004 по 2010 год, а в 2015 году вернулся в команду. С 2011 по 2015 год он выступал за нижегородскую "Волгу" и махачкалинский "Анжи". Он играл в ульяновской "Волге", "Оренбурге" и астраханском "Волгаре" на правах аренды.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в «Кайрате» не подтвердили переговоры с «Зенитом» по выкупу Нуралы Алипа. В «Кайрате» подчеркнули, что до окончания контракта об аренде футболист будет находится в Петербурге.