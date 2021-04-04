Матч ЦСКА-СКА завершился не в пользу петербуржцев

В Москве завершился матч между хозяевами льда, ЦСКА, и командой СКА из Петербурга. Игра состоялась в рамках второго матча полуфинальной серии Кубка Гагарина. Об этом сообщает «Матч.ТВ».

В результате встречи петербуржцы проиграли со счетом 2:0. Шайбами отметились Максим Шалунов и Константин Окулов соответственно.

Напомним, первый матч серии также остался за москвичами. В связи с этим, ЦСКА ведет в серии, которая будет длится до четырех побед. Следующий матч между командами состоится в Петербурге 6 апреля.