Какие они, хоккейный болельщики Петербурга

У нас проводится много знаковых соревнований, не за горами и турнир высокого уровня - Чемпионат мира по хоккею, к которому в нашем городе строится новая ледовая арена. А что такое стадион, если не масса веселых и воодушевленных болельщиков. Рассказываем, как петербуржцы предпочитают поддерживать любимые команды.

Один из основателей и президент Клуба болельщиков сборной России RUSSIA UNITES Эдуард Латыпов, который много лет организует выезды страстных поклонников на крупнейшие спортивные мероприятия с участием нашей команды, интерес к двум, наверное, наиболее популярным видам спорта - футболу и хоккею, по его признанию, впитал, что называется, с молоком матери. В советское время, а именно на этот период пришлось детство ленинградца-петербуржца, за футболистов и хоккеистов болели если не все, то очень и очень многие. И такую народную любовь, пожалуй, можно понять.

“Во-первых, хоккей - очень динамичная игра, которая постоянно держит в напряжении. Во-вторых, поскольку спорт - это, если можно так сказать, мирная война и человечество без борьбы существовать не может, хоккей способствует выбросу адреналина без кровопролития и безобразий”, — считает Эдуард.

Лидер и вдохновитель с неиссякаемым творческим потенциалом и энергией болеть предпочитает на стадионе, ведь там, говорит он, победы кажутся ярче, а поражения, как ни странно, переживаются легче.

Петербуржец Михаил Лашков заядлым болельщиком себя хоть и не считает, но также отмечает невероятную атмосферу, которая, как правило, царит на хоккейных матчах.

“Эмоции, конечно, положительные. Мой отец, который в 70-е - 80-е годы много бывал на хоккее и снова пошел туда вместе со мной аж в 2015-м, подметил, что скорости с тех пор возросли. А предматчевое шоу - это топ! Нравится, я думаю, всем”, — уверен Михаил, который также бывал на играх в компании младшей дочери.

А вот профессиональный тяжелоатлет и тренер Игорь Герасимчук с тех пор как началась пандемия наблюдает за хоккейными поединками больше из дома. Хотя до этого петербуржец, по его словам, успел побывать на всех городских стадионах. В памяти остались несколько игр.

“Самая запоминающаяся - СКА - Динамо: первый матч в плей-офф, 2014 или 2015 год, сейчас уже и не вспомню. Хоть и проиграли, но было огненно. Ну и четвертый матч в серии с ЦСКА, когда в итоге выиграли первый Кубок Гагарина”, — вспоминает Игорь.

Кстати именно после победы в Кубке Гагарина прозвучало знаменитое “Петербург - это не только культурная столица, но и хоккейная”. А сказал это впечатленный результатом президент СКА Геннадий Тимченко в 2015 году.

О симбиозе культуры и спорта в Северной столице говорят и теперь. Его городу подарит, в том числе Чемпионат мира по хоккею-2023, о чем на презентации логотипа турнира в сентябре заявил специальный представитель Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам и призер Олимпийских игр Павел Буре. В 14 лет ему довелось принять участие в ледовом шоу перед церемонией открытия Чемпионата мира-1986, который проходил в Москве.

“Это огромная честь проводить чемпионат мира в своей стране. Не только спортивный праздник, но и праздник культуры. После него останется наследие - инфраструктура”, — сказал он.

Наш город в качестве этого самого наследия, куда будут стекаться тысячи хоккейных болельщиков, получит стадион “СКА Арена”, о чем заявил вице-губернатор Борис Пиотровский: “Это будет новая глава в истории мирового хоккея и Петербурга”.