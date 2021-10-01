Финансирование финала Лиги чемпионов в Петербурге увеличат почти на 380 млн рублей

Финансирование проведения финального матча Лиги чемпионов УЕФА, который пройдет в Санкт-Петербурге, увеличат на 373,7 млн рублей. Об этом сказано в материалах законопроекта «О федеральном бюджете на 2022 год».

Кроме того, из документа следует, что все футбольные клубы Российской премьер-лиги, а также «Зенит» получат в следующем году 386 млн рублей на оснащение стадионов оборудованием систем контроля доступа.

Отметим, что финал Лиги чемпионов УЕФА пройдет в Северной столице на «Газпром Арена» 28 мая 2022 года.