Вице-губернатор Пиотровский получил травму во время велогонки

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский получил травму в ходе велогонки La Strada, которая проходила в Петербурге в ночь на 5 июня. Как сообщил чиновник в своем Telegram-канале, он упал с велосипеда и сломал руку.

Вице-губернатор пояснил, что какое-то время ему придется походить с фиксатором. Однако, как заверил Борис Пиотровский, это не повлияет на развитие культуры, спорта, туризма и печати в Северной столице.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что вице-губернатор Борис Пиотровский будет курировать работу комитета по развитию туризма. Он также является отвечает за деятельность комитетов по печати, культуре и взаимодействию со СМИ, физической культуре и спорту.