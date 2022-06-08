За развитие туризма в Петербурге будет отвечать вице-губернатор Борис Пиотровский

Курировать работу комитета по развитию туризма начал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. Со среды, 8 июня, он уже приступит к дополнительным обязанностям. Соответствующее распоряжение подписали в правительстве города.

Пиотровский уже отвечает за деятельность комитетов по печати, культуре и взаимодействию со СМИ, а также по физической культуре и спорту. Чиновник теперь также будет отвечать за развитие туризма в городе.

В своем телеграм-канале он рассказал, что культура и туризм в Петербурге всегда были рядом.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что новые полномочия также получил вице-губернатор Николая Линченко, который курирует сферу строительства. Он будет временно заниматься решением вопросов по развитию объектов транспортной инфраструктуры, а также станет координировать деятельность комитета по развитию транспортной инфраструктуры.