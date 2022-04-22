Криштиану Роналду показал семейное фото с новорожденной дочерью

Знаменитый футболист Криштиану Роналду поделился семейным фото, сделанным после возвращения домой его супруги с новорожденной дочерью. Снимок он опубликовал в своем аккаунуте в признанном в России экстремистким и запрещенном Instagram.

37-летний футболист поблагодарил своих поклонников за слова поддержки, которые ему регулярно присылают после потери сына. Он отметил, что чувствует любовь и уважение, которое фанаты испытывают к нему и его семье.

Криштиану Роналду отметил, что пригло время быть благодарным за ту жизнь, которую его семья приняла в этот мир.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что руссский язык был официально утвержден в качестве одного из официальных языков Международной федерации футбола (FIFA).