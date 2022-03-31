Русский язык утвержден официальным в организации FIFA

Международная федерация футбола (FIFA) утвердила в качестве одного из официальных языков организации — русский. Об этом 31 марта сообщили представители организации в ходе заседания конгресса в Дохе.

Конгресс состоялся в преддверии футбольного чемпионата в Катаре. Одной из повесток заседания стало признание русского языка в качестве официального.

Решение было принято большинством в ходе 45-секундного голосования.