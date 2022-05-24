Соглашение о пенсионных гарантиях для приезжих из стран СНГ аннулировали в Госдуме

На заседании, которое состоялось во вторник, 24 мая, Государственная дума денонсировала соглашения о гарантиях прав граждан государств - участников СНГ в области пенсионного обеспечения. Об этом сообщает ТАСС.

Данное соглашение предполагало сохранение пенсионных прав, которые гражданин приобрел в СССР при его переезде в другую страну-члена СНГ. Документ предусматривал установление пенсии по российскому законодательству и учет при её расчете стажа, приобретенного гражданином в любой другой стране-участнице.

Соглашение было заключено между Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, Россией, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном и Украиной.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что пенсионерам назвали способ получения дополнительных 1200 рублей к ежемесячным выплатам.