Пенсионерам рассказали, как получить дополнительные 1200 рублей

Пенсионеры старше 80 лет могут на ежемесячной основе получать к своей пенсии выплату в 1200 рублей. Как рассказал юрист Александр Лагутин, тратить их пожилые люди смогут по своему усмотрению.

Речь идет о выплатах положенных пенсионерам старше 80 лет или инвалидам первой группы, нуждающимся в уходе. При этом важно, чтобы осуществляющий уход человек нигде официально не работал. Выплату можно оформить даже на внука пенсионера — ухаживающий должен быть старше 14 лет. Начисляется она только по заявлению в Пенсионный фонд.

В некоторых случаях оформить выплату могут и те пожилые люди, которые еще не отпраздновали свое 80-летие. Например, уход им может потребоваться после перенесенной хирургической операции.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что самозанятые пенсионеры смогут получить к пенсии дополнительные 10 тысяч рублей.