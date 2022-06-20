Песков назвал беспрецедентным решение Литвы ограничить транзит в Калининградскую область

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беспрецедентным решение Литвы по прекращению транзита через Калининградскую область ряда товаров.

По его словам, Россия считает это незаконным. «Мы понимаем, что это связано с соответствующим решением Европейского союза – распространить действие санкций на транзит», – отметил Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь заявил, что ситуация требует глубокого анализа перед тем, как формулировать какие-то меры и решения. Он пояснил, что предстоит собрать предложения из разных ведомств, чтобы выбрать единую позицию.

Напомним, что Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Песков исключил продажу Россией энергоресурсов себе в убыток. Он отметил, что несмотря на созданные санкциями искусственные сложности все регулирует рынок.