Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил продажу Россией энергоресурсов себе в убыток. Он отметил, что несмотря на созданные санкциями искусственные сложности всё регулирует рынок.

Добычу нефти готова нарастить Саудовская Аравия. Однако, как пишет Mash.City, страна не сможет полностью заместить на мировом рынке российский продукт.

Дмитрий Песков подчеркнул, что введенные Евросоюзом ограничения на закупку нефти из России вызовут логистические проблемы. Всё это приведет к дестабилизации энергетической отрасли на глобальном уровне. По словами пресс-секретаря президента, если где-то спрос сокращается, то где-то он и увеличивается. Происходящий процесс Дмитрий Песков назвал переориентацией рынка и поиском наиболее благоприятных условий.

Постепенный ввод эмбарго на российскую нефть предусматривается шестым этапом антироссийских санкций, которые ранее согласовали страны Евросоюза.