Песков назвал «жизненно важным» для России разблокировку калининградского транзита

Разблокировку транзита в Калининград санкционных грузов по железной дороге прокоментировал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Об этом сообщает Mash.city.

Литва с 15 июня запретила перевозить по своей территории товары, попавшие под санкции Евросоюза, в Калининград. Грузы пришлось перевозить паромами из Ленинградской области. На днях этот вопрос удалось закрыть, а транспортировка товаров по суше возобновилась.

По словам Пескова, ситуация, возникшая вокруг Калининграда, является жизненно важной для России. Он отметил, что в данном случае, позитивно то, что сами европейцы поняли, насколько это важно для России и как неприменимы их решения в контексте Калининграда.

Также губернатор Калининградской области Антон Алиханов призвал продолжать давить на Европейскую комиссию по вопросу транзита по железной дороге грузов.