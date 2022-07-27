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Песков назвал «жизненно важным» для России разблокировку калининградского транзита

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© Фото: пресс-служба Кремля

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Разблокировку транзита в Калининград санкционных грузов по железной дороге прокоментировал пресс-секретарь президента России Владимира Путина  Дмитрий Песков. Об этом сообщает Mash.city.

Литва с 15 июня запретила перевозить по своей территории товары, попавшие под санкции Евросоюза, в Калининград. Грузы пришлось перевозить паромами из Ленинградской области. На днях этот вопрос удалось закрыть, а транспортировка товаров по суше возобновилась.

По словам Пескова, ситуация, возникшая вокруг Калининграда, является жизненно важной для России. Он отметил, что в данном случае, позитивно то, что сами европейцы поняли, насколько это важно для России и как неприменимы их решения в контексте Калининграда.

Также губернатор Калининградской области Антон Алиханов призвал продолжать давить на Европейскую комиссию по вопросу транзита по железной дороге грузов. 

 

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