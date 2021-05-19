Депутат ЗакСа Сергей Никешин отклонил свою заявку на участие в праймериз «Единой России»

В пресс-службе петербургского отделения партии «Единая Россия» сообщили, что депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Сергей Никешин отклонил свою заявку на участие в праймериз партии. Отметим, что чиновник занимает должность председателя комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам парламента Северной столицы.

«Сергей Никешин по собственному желанию снял свою кандидатуру с предварительного голосования «Единой России»,— сообщили в пресс-службе.

Пресс-служба депутата отказалась давать комментарии по поводу его действий.