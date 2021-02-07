Актриса Анастасия Мельникова рассказала, сколько зарабатывает в качестве депутата

Российская актриса Анастасия Мельникова, которая известна по сериалу "Улицы разбитых фонарей", рассказала о размере своей зарплаты в качестве депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга.

"Депутатская зарплата - это только кажется, что она какая-то неземная. Она абсолютно адекватная. У меня 60 тыс. рублей в месяц", - рассказала она в телепередаче "Секрет на миллион", которая показывается на телеканале НТВ. Программа вышла вчера, в субботу, шестого февраля.

Анастасия Мельникова призналась, что не имела в планах становиться депутатом, однако так обстоятельства сложились иначе. По словам актрисы, у неё не наблюдается ни одной свободной минуты на работе. Мельникова считает помощь нуждающимся своим долгом, также актриса активно принимает участие в благотворительности.