В ЗакСе был избран заместитель председателя постоянной комиссии по образованию, культуре и науке

Депутат Анастасия Мельникова стала заместителем главы постоянной комиссии Законодательного собрания города по образованию, культуре и науке. Решение было принято на заседании 14 октября.На этой же встрече был определен состав профильной комиссии по вопросам физкультуры и спорта: Дмитрий Павлов, Антон Рудаков и Антон Соловьев.

Также было решено внести на рассмотрение Заксобрания проект об учреждении премии парламента для победителей конкурса «ГРАН-ПРИ «Восходящая звезда».