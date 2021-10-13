Заксобрание Петербурга начнет голосовать поименно

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский на встрече 13 октября сообщил журналистам, что хочет сделать голосования в этом созыве поименными. Голосования народных избранников могут перестать быть анонимными. Проработать вопрос было поручено комиссии по устройству государственной власти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству и комиссии по вопросам законности и правопорядка.

Сейчас депутаты голосуют тайно. Для поименного голосования нужно, чтобы его инициировали не менее пяти депутатов и поддержало более половины парламента. Если порядок голосований изменится, данные, как именно голосовал каждый из членов парламента, могут стать открытыми – как в Государственной думе.