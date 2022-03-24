Почетными жителями Петербурга могут стать Миллер и Патрушев

В список кандидатов на присвоение звания почетного жителя Петербурга попали председатель правления и зампредседателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер и директор ФСБ России, секретарь Совбеза Николай Патрушев. Об этом 24 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на председателя Законодательного собрания города Александра Бельского.

Накануне решением ЗакСобрания были поданы документы на присвоение звания почетного гражданина. Помимо Миллера и Патрушева в списке значатся музыкант и композитор Александр Розенбаум, основатель и гендиректор биотехнологической компании BIOCAD Дмитрий Морозов, а также президент некоммерческого партнерства «Транспортный союз Северо-Запада» Владимир Ходырев.

«Документы поданы, комиссия работает. На голосование у нас выносятся в мае. Перед Днем города будем принимать решение, кто из этих людей станет почетным жителем Санкт-Петербурга», — заключил Бельский.