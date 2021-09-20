Дрозденко подвел итоги выборов в Госдуму и ЗакС

В штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» на данный момент проходит ВКС представителей пятерки лидеров списка партии с общественниками и регионами. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о предварительных итогах и предвыборной компании этого года. Об этом стало известно IVDG.ru.

«Ленинградская область активно голосовала все три дня, люди шли на избирательные участки с хорошим настроением. Явка у нас более 40% и мы уже можем уверенно говорить, что все наши кандидаты одномандатники и партия побеждают. Я хочу сказать огромное спасибо нашей «Народной программе», которая прошла народные обсуждения в каждом городе и поселке региона. Наши жители предложили сотни инициатив», — заявил глава Ленобласти.

Также Дрозденко выразил слова благодарности за эти непростые месяцы, а также поздравил всех с победой.

Кроме того, руководитель Всероссийского движения «Волонтеры Победы» Ольша Амельченкова поблагодарила «Единую Россию» за новые возможности в волонтерстве.

«Всем привет с нашей героической Ленинградской земли! Я благодарна всем тем, кто в эти три дня пришёл на избирательные участки и поддержал нас. От лица волонтёрского сообщества и молодёжи хочу поблагодарить партию «Единая Россия» за то, что она открыла двери новым лицам и волонтёрам», — отметила глава волонтерского движения.

Ахмельченкова добавила, что благодаря предварительному голосованию у волонтеров и общественников появилась возможность попробовать себя в политике.