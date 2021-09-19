Омбудсмен Шишлов получил около 300 жалоб на нарушения в процессе выборов

Аппарат уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Александра Шишлова за почти дав дня голосования получил сотни жалоб на нарушения в выборах в Госдуму и Законодательное собрание Петербурга. Теперь в ведомстве собираются проверять всю поступившую информацию.

В пресс-службе Шишлова сообщили, что для проверки привлечены представители Центризбиркома, федерального уполномоченного по правам человека и совета по правам человека при президенте России.

«По состоянию на 19:00 18 сентября на горячую линию Уполномоченного от членов территориальных и участковых избирательных комиссий и наблюдателей поступило 269 сообщений о нарушениях, требующих дополнительной проверки и правовой оценки со стороны ЦИК РФ, СПбИК и правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Таким образом, жалобы поступили в отношении УИК № 392, 397, 2234, 2235, 2242, на которых жители жаловались на «карусели». На избирательных участках, №343, 1298, 2193 были выявлены признаки принудительного голосования.

Кроме того, в аппарат омбудсмена поступили жалобы о вбросах бюллетеней, препятствовании работе наблюдателей и членов УИК.