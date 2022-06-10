В Госдуме определились, как будут работать в конце весенней сессии

Государственная дума изменила порядок работы в завершении весенней сессии. С 20 по 26 июня парламентарии будут проводить пленарные заседания, а не работать в регионах.

Вероятно успеют рассмотреть депутаты и законопроект запрете выдачи прав при наличии штрафа за вождение в нетрезвом виде. Как пишет Neva.Today, если водитель уже получал административный штраф за вождение в нетрезвом виде, он не сможет получить водительское удостоверение.

Продлить период пленарных заседаний на весенней сессии Государственной думы предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что это позволит парламентариям вдумчиво и ответственно работать с законами, в том числе и с приоритетными от правительства. Ежегодный отпуск депутатов Государственной думы запланирован с 1 по 29 августа.