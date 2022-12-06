Депутат Госдумы РФ рассказал, какие меры будут введены для защиты легальных производителей

В России весной 2022 года начал работу экспертный совет по совершенствованию законодательства в сфере производства и оборота алкогольной и табачной продукции. В настоящее время совет обсуждает ряд законов касательно табака.

Депутат Госдумы Артем Кирьянов рассказал, что в понедельник, 5 декабря, экспертный совет обсудил блок законопроектов по табаку, отрасль которого ждет внесения профильного закона в Госдуму до конца 2022 года. Также они члены совета обсудили популярность электронных сигарет и их негативного влияния. Об этом сообщает МК в Новгороде.

Чиновник отметил, что особой критике подверглись поправки в техрегламент. Также была проведена дискуссия о возможности изменений закона “О рекламе”. Депутаты обсудили, где надо прописать разницу между рекламой и информированием.

Также на заседании было решено, что в стране будут введены системы лицензирования, которые защитят государство и легальных производителей о нелегалов.