Медведев увидел в Европе призрак коммунизма

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев считает, что Европу снова посетил призрак коммунизма. Таким мнением он поделился в своем Telegram-канале.

Дмитрий Медведев пояснил, что обеспеченные страны хотят заставить платить за российский газ для других. Политик уточнил, что не хотят платить России за топливо в рублях бедные, но гордые страны. Европейцев в сложившейся ситуации он назвал достояными наследниками Карла Маркса и Карла Каутского.

Прогнозируя возможное развитие событий, Дмитрий Медведев предположил, что в Европе введут нормирование энергопотребления, а там и до продуктовых карточек недалеко.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Дмитрий Медведев назвал пять способов оставить Европу без российского газа.