Медведев назвал пять способов оставить Европу без газа

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев перечислил пять «лучших способов оставить Европу без газа». Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале в среду, 30 марта.

Первым способом он назвал заморозку проекта «Северный поток - 2», процесс сертификации которого был приостановлен в связи с событиями на Украине.

Вторым способом, по его мнению, является заморозка активов Банка России в Европе. Как впоследствии объяснил президент России Владимир Путин, именно этот шаг привел к решению перевести оплату за поставки российского газа в рубли.

Третьим способом Медведев назвал заявления об отказе от российского газа в ближайшие пару лет. Ранее с такими заявлениями выступали ведущие страны ЕС.

Четвертый способ предполагает под собой отказ от приобретения рублей для платежа за газ по курсу валюты контракта. Болгария и Великобритания уже выразили решительный протест выдвинутым Путиным условиям.

Пятым, заключительным, способом Медведев назвал обыски в офисах «Газпрома» в Германии, которые состоялись по инициативе антимонопольного регулятора Евросоюза.

«Молодцы! Мудрые решения европейских политиков!», - заключил Медведев.