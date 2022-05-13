Медведев рассказал, к чему приведут антироссийские санкции

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прогнозирует возможный валютно-финансовый кризис в некоиторых странах, который вызовут веденные в отношении России санкции. Таким мнением он поделился в своем Telegram-канале.

По словам политика, этот кризис в ряде стран будет связан с подрывом устойчивости национальных валют. Также возможна галопирующая инфляция и подрыв основ легальной системы защиты частной собственности. Дмитрий Медведев уточнил, что санкции вызовут энергетический, логистический, продовольственный и ряд других мировых кризисов.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Дмитрий Медведев заметил в европе признаки появления призрака коммунизма. Так политик назвал истуацию, когда обеспеченные европейские страны хотят заставить платить за газ для других.