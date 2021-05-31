Малоимущие семьи Петербурга смогут получить до 250 тыс. рублей по социальному контракту

Малоимущие семьи Санкт-Петербурга по социальному контракту смогут получить от правительства поддержку в виде выплат до 250 тысяч рублей. Об этом стало известно «телеканалу Санкт-Петербург».

Сообщается, что приоритетными гражданами для получения пособий будут являться семьи с детьми, а также одинокие петербуржцы, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Срок действия соцконтракта составляет до 1 года. Получить денежные средства можно будет двумя способами: в виде единовременной выплаты или в качестве ежемесячных пособий в размере прожиточного минимума.

«Ему предоставляется возможность заняться при желании и выполнении соответствующих условий индивидуальной предпринимательской деятельностью, на что предусмотрена возможность выделения до 250 тысяч рублей», — сообщил председатель комитета по социальной политике Северной столицы Александр Ржаненков.

Для того, чтобы получить пособие, гражданам необходимо будет обратиться в региональные органы социальной защиты или МФЦ и предоставить необходимые документы: сведения о составе семьи, имуществе и доходах, а также написать заявление.