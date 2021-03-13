Семьи подозрительных бедняков могут оставить без детских пособий

Минтруд РФ предложил скорректировать выплаты пособий нуждающимся семьям с детьми от трех до семи лет. По мнению ведомства, нужно ограничить помощь подозрительно бедным семьям, у которых низкие доходы, но имеется существенное имущество - например, квартиры, дача, гараж, авто и мотоцикл, а также сбережения на сумму более 250 тысяч рублей, пишет "Ъ".

По задумке ведомства, изменения могут помочь сделать помощь малоимущим семьям более адресной и эффективной. Также может увеличиться и размер пособий.

При этом право получения выплат при отсутствии официальных доходов предлагается сохранить, в частности, для ухаживающих за ребенком до трех лет, ребенком-инвалидом, инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет. В числе уважительных причин для отсутствия формальных доходов также указаны срочная служба, официальный статус безработного и обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет.