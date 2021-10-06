Дрозденко подписал указ о выплатах одаренным детям-сиротам

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал новое постановление о выплатах стипендии одаренным детям-сиротам, а также детям, которые остались без попечения родителей, обучающихся в государственных колледжах и техникумах. Об этом стало известно iVBG.ru.

Ежемесячные выплаты будут назначаться в период с 1 сентября 2021 года по 31 января 2022 года в размере 3000 рублей по результатам второго семестра 2020-2021 учебного года.

Ранее глава Ленобласти подписал распоряжение о назначении именной стипендии для одаренных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учащихся в государственных вузах.