В Петербурге назвали среднюю номинальную начисленную зарплату за 2021 год

Председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко в ходе «нулевых слушаний» городского бюджета 2022 года в Законодательном собрании назвал средний размер начисленной зарплаты. Таким образом, по словам депутата, Средняя номинальная начисленная заработная плата в Северной столице за первые пять месяцев этого года составила 72,8 тысяч рублей.

Чиновник также отметил, что такая зарплата на 20 тысяч рублей превышает средний показатель по стране. Кроме того, уровень зарегистрированной безработицы в городе на Неве составил 2,2%.