Доплату к пенсии временно устроившимся на работу подросткам хотят сохранить в Петербурге

Законопроект, предусматривающий сохранение пенсии по потери кормильца или по инвалидности подросткам, которые временно трудоустраиваются, внесен на рассмотрение в Законодательное собрание. Инициаторами его рассмотрения стали Денис Четырбок, Александр Ржаненков, Марина Макарова и Павел Крупник.

В настоящий момент устроившийся на работу подросток теряет право на данную выплату. Законопроект предполагает их сохранение, а также начисление выплату студентам очной формы обучения до 23 лет.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Государственная дума приняла решение об денонсификации пенсионного соглашения, гарантирующего получение российских пенсий переехавшими из других стран СНГ с сохранением заработанного в годы СССР стажа.