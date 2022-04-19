В Смольном спрогнозировали, насколько могут вырасти цены на продукты за год

Цены на продовольствие в Петербурге могут прибавить за год от 20 до 24%. Такое прогноз представил глава Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик на совещании в Смольном.

20%, согласно прогнозу, составит рост цен на социально значимые товары первой необходимости. Не входящие в эту группу продукты прибавят в стоимости до 24%.

Причиной роста цен называют подорожание коммунальных услуг, логистики и упаковки, которые влияют на затраты производителей. Овощи прибавили в цене из-за подорожания семян, удобрений и энергетических ресурсов.

По сравнению с декабрем прошлого года в марте текущего индекс цен продовольственных товаров увеличился на 10,3%.

Дорожают на глазах ингредиенты популярных у петербуржцев блюд. Ранее «МК в Питере» сообщал, какие товары могут претендовать на звание «золотых».