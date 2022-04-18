Сбербанк спас средства клиентов от незаконного списания

Масштабную атаку на банковские карты россиян сумели остановить в Сбербанке. Как сообщил РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов, злоумышленник пытался в один день списать деньги по всей имеющейся у банка базе данных клиентов.

Отмечается, что количество попыток доходило до нескольких десятков тысяч списаний в минуту. Банк остановил их почти сразу же после начала атаки.

Отмечается, что инициатор списаний в нарушение требований международных платежных систем собирал и хранил данные банковских карт примерно с 50 различных приложений.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Пушкине мужчина пришел в банк с муляжом бомбы. На время проверки опасного предмета из отделения банка эвакуировали посетителей и сотрудников.