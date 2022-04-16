В Пушкине мужчина пришел в банк с муляжом бомбы

Правоохранители задержали в отделении банка в Пушкине мужчину, которого подозревают в нападении на отделение с муляжом взрывного устройства. Полиции удалось найти злоумышленника в Сосновом Бору. Об этом сообщает ALLNW.

В полицию обратилась директор офиса одного из банков, который расположен на Магазейной улице в Пушкине. По её словам, в офис зашел неизвестный, положивший в лоток кассы пачку евро, к которой был примотан предмет, похожий на таймер. Затем мужчина сообщил кассиру, что это взрывное устройство, после чего скрылся с места происшествия. Сотрудников и клиентов банка пришлось эвакуировать.

Экспертиза показала, что предмет был муляжом, взрывчатых веществ там не было. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.