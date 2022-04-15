Петербуржцы стали покупать больше подержанных смартфонов

Рынок подержанных смартфонов в Петербурге демонстрирует стремительный рост. В пресс-службе «Авито» сообщили, что в первом квартале текущего года горожане купили на 24% больше подобных устройств, чем за аналогичный период годом ранее.

В среднем петербуржцы покупают с рук смартфоны стоимостью в 21 400 рублей. 54% проданных смартфонов составила продукция компании Apple. 16% покупателей стали обладателями подержанных смартфонов Samsung, а 12% приобрели технику Xiaomi.

Похожая динамика роста рынка подержанных смартфонов наблюдается и в Москве. Часть сообщений, которые горожане получают на приобретенных устройствах, может вызвать панику. Например, фейковые сообщения о взрывчатке в жилых домах города. Ранее «МК в Питере» сообщал, как сохранить спокойствие при виде такой информации.