Россияне стали покупать меньше смартфонов

В России сокращаются продажи смартфонов. Как сообщает 78.ru, 744 тысячи мобильный устройств продали в стране с 14 по 20 февраля. На неделе с 21 по 27 февраля телефонов было продано уже 703 тысячи, а в период с 7 по 13 марта продажи составили только 380 тысяч единиц.

Аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин связал происходящее с традиционно высоким спросом на электронику в феврале. Отмечается, что желающие приобрести смартфоны россияне также сделали покупки вскоре после объявления санкций. К настоящему моменту спрос уже упал.

Эксперт пояснил, что некоторые наименования электроники уже исчезли с витрин магазинов. Рост цен на другие составил от 30 до 300%.